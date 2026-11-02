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Giresun Espiye'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı

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Giresun'un Espiye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nun Uluburun köyü mevkisinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alınırken yayanın cenazesi Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Uluburun köyü mevkisinde Ş.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Musa H'ye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Musa H'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Musa H'nin cenazesi Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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