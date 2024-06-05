Giresun Espiye'de Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Erol Karadere ve katılımcılar ilçe sahilinde çöp topladı. Tengir, etkinliğin çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olduğunu belirtti ve herkesin çevreye duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.
Giresun'un Espiye ilçesinde "Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Erol Karadere ile katılımcılar, ilçe sahilinde çöp topladı.
Etkinliğin farkındalık yarattığını belirten Tengir, herkesin çevre temizliğine duyarlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.???????