Giresun Espiye'de düğünde çifte takı yerine yaklaşık 25 kilogram fındık hediye edildi

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Giresun'un Espiye ilçesinde düzenlenen düğün töreninde gelin ve damada takı yerine bir çuval fındık hediye edildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende, Damla ve Özgür Elmalı çifti dünyaevine girdi.

Damadın arkadaşı Furkan Maraş, düğünde çifte çuvalda yaklaşık 25 kilogram fındık hediye etti.

Şaşıran çift ve davetliler, hediyeyi gülümsemeyle karşıladı.

Özgür Elmalı, arkadaşının hediyesi karşısında şaşırdığını ve memnun olduğunu söyledi.

Düğünde yaşanan bu anlar, töreni kayda alan kameralarca görüntülendi.

Kaynak: AA