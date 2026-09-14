Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde inşa edilecek gençlik merkezinin temeli atıldı.

Vali Mustafa Koç, törende yaptığı konuşmada, merkezin tüm belde halkına hizmet edeceğini söyledi.

Tesisin kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Koç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Kaymakam Tarık Orhan, Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan, ?İlçe Müftüsü Hüseyin Hacıfettahoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Alkan ile vatandaşlar katıldı.

Espiye'de yeni eğitim-öğretim yılında ders zili çaldı

Espiye ilçesinde 25 okulda, 473 öğretmen ve 5 bin 121 öğrenci dersbaşı yaptı.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, Süleyman Demirel İlkokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kavanoz, eğitim camiasına yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA