Espiye'de sahil aydınlatma ve bisiklet yolu çalışmaları tamamlanıyor

Giresun'un Espiye ilçesinde sahil aydınlatma, bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmalarında sona gelindi.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla modern bir yaşam alanı oluşacağını belirtti.

Bisiklet ve yürüyüş yolunun kısa süre sonra aydınlatmasıyla kullanıma sunulacağını aktaran Karadere, sahil bölgesinde konser ve çocuklar için oyun alanları da oluşturduklarını kaydetti.

Yağlıdere'de okul dergisinin yeni sayısı çıktı

Yağlıdere'de Şehit Süleyman Kul Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerince hazırlanan "sınır tanımayanlar" dergisinin ikinci sayısı yayımlandı.

Okul Müdürü Ömer Gönder, yaptığı açıklamada, derginin özveriyle hazırlandığını vurguladı.

Dergide öğretmenlerin kaleminden çıkan yazılar, röportajlar ve benzeri içeriklerin yer aldığını belirten Gönder, emeği geçenlere teşekkür etti.