Giresun'da bilim fuarı ve değerler eğitimi etkinlikleri

Giresun'un Espiye ilçesinde TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı düzenlendi.

Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesince organize edilen fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 15 proje ve eser sergilendi.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Ayrıca ilçede Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" kapsamında öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Mescid-i Aksa Camisi bahçesinde düzenlenen etkinlikte halat çekme, akıl oyunları ve geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Yağlıdere'de ÇEDES projesi etkinliği

Yağlıdere'de gerçekleştirilen ÇEDES projesi etkinliğinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından çeşitli gösteriler yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, ÇEDES faaliyetleriyle öğrencilerin yalnızca akademik değil, ahlaki, kültürel ve sosyal gelişimlerinin de desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.

Tasavvuf musikisi dinletisi ile devam eden etkinliğe İlçe Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, Belediye Başkanı Yaşar İbaş, İlçe Müftüsü İsa Akbaş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Eynesil'de okul öncesi eğitim şenliği yapıldı

Eynesil Anaokulu koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokulu ve anasınıflarındaki öğrencilerin katılımıyla şenlik gerçekleştirildi.

Şehit Şahin Abanoz Ortaokulu Salonu'nda düzenlenen şenlikte "Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu" projesi kapsamında öğrenciler sandalye kapmaca, halat çekme ve balon taşıma oyunları oynarken, kurulan salıncak ve şişme park alanlarında aileleriyle birlikte vakit geçirdi.

Programa katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Güven, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimindeki önemine dikkati çekti.

Ayrıca ilçede "Bir Cami Bir Nefes" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Eynesil İmam Hatipliler Derneği (EYİMDER) tarafından düzenlenen etkinlikte, Eynesil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Merkez Eski Cami'de bir araya geldi.

Öğrencilerde aidiyet ve sorumluluk bilinci oluşturulmasını hedefleyen proje çerçevesinde cami içerisinde çeşitli sosyal ve manevi içerikli etkinlikler düzenlendi.

EYİMDER Başkanı Ramazan Öztürk, projeyle öğrencilerin camileri yalnızca ibadet edilen mekanlar olarak değil, aynı zamanda hizmetin, kardeşliğin ve gönül birlikteliğinin merkezi olarak deneyimlemelerinin amaçlandığını belirtti.