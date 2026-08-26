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Giresun'da Köpeği Ezen Sürücü Gözaltında

Giresun'da Köpeği Ezen Sürücü Gözaltında
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Giresun'da yolda yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Giresun'da yolda yatan köpeği ezen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan, merkeze bağlı Sultaniye köyündeki bir fabrikanın girişinde sahipsiz köpeğin araç tarafından ezildiği görüntüler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu olaya karışan aracın sürücüsünün tespit edilerek yakalandığı aktarıldı.

Yaralanan köpeğin tedavi altına alındığı vurgulanan açıklamada, veteriner hekim raporu doğrultusunda olayla ilgili adli işlemlerin sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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