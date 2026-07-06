Haberler

Giresun'da yaz Kur'an kursları başladı

Giresun'da yaz Kur'an kursları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler verilen yaz Kur'an kursları başladı. İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, çocukların camilerde hem güzel anılar biriktireceğini hem de Kur'an'ın manevi iklimiyle buluşacağını söyledi.

Giresun'da, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler verilen yaz Kur'an kursları başladı.

Kursların başlanması dolayısıyla Seyyid Mevlana Sadrettin Efendi Camisi'nde program düzenlendi.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, burada, çocukların camilerde hem güzel anılar biriktireceğini hem de Kur'an-ı Kerim'in manevi iklimiyle buluşacağını söyledi.

Camilerin çocuklarla çiçek açtığını ifade eden Kılıçbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası Kur'an okumayı ve namaz kılmayı öğreneceğiniz bir yer olmasının yanı sıra, güzel vakit geçireceğiniz, birbirinizi tanıyacağınız, sevgi, saygı ve güzel ahlakı öğreneceğiniz bir yuvadır. Bu kubbenin altında, hocalarımızın rehberliğinde hem dinimizi hem de vatan, millet ve bayrak sevgisini öğreneceksiniz."

Programda Hacivat ve Karagöz gösterisi sunulurken, çeşitli ikramlar da yapıldı.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı

Yer: Ankara! Trump'ın kalacağı otelin karşısına bakın ne astılar
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi

Resmen hainlik! Akrabaların kavgası faciayla bitti
Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi

"NATO'nun ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor"
Komşudaki orman yangını can aldı! Ölü sayısı yükseldi

Komşudaki orman yangını can aldı
Haberler.com Ankara Temsilcisi, NATO Zirvesi için kurulan Uluslararası Medya Merkezi'ni görüntüledi

NATO Zirvesi için kurulan uluslararası medya merkezi kapılarını açtı