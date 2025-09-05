Haberler

Giresun'da Yayla Yollarında Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun İl Özel İdaresi, Espiye'de grup ve yayla yollarında altyapı düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Genel Sekreter Tolga Erener, ekiplerin özverili çalışmalarını değerlendirerek bilgi verdi.

Espiye-Ericek grup yolu ile Ericek-Karaovacık yayla yolundaki çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Erener, gazetecilere, yayla yolunda yürütülen altyapı düzenleme çalışmalarının ardından asfaltlama işleminin gerçekleştirileceğini belirtti.

Sel nedeniyle hasar gören grup yoluna ilişkin Aydınlar köyünde çalışmaların sürdüğünü aktaran Erener, özveriyle görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
