Dijital bileklikler yaşlılara güvence oldu

Giresun'da yaşlıların karşılaşabileceği olumsuz durumlara karşı hızlı müdahale için dağıtılan dijital bileklikler, tansiyon ve nabız gibi bulguların yanı sıra düşme gibi durumlarda da çağrı merkezine bildirimde bulunuyor.

Giresun Kalkınmayı Destekleme Derneğince hazırlanan "El Öpenlerin Çok Olsun Projesi", İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklendi.

Yalnız yaşayan yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sosyal izolasyonlarını azaltmak ve ihtiyaç duydukları sağlık, güvenlik ve sosyal destek hizmetlerine erişimlerini güçlendirmeyi amaçlayan proje, geçen yıl Valilik koordinesinde uygulanmaya başlandı.

Şehir merkezinde ikamet eden 70 yaşlıya, GPS konum takibi, düşme sensörü, acil durum çağrı butonu ile ateş, tansiyon, nabız ve oksijen takibi özelliklerine sahip dijital bileklik takıldı.

Kurulan sistem sayesinde bu kişilerin hayati bulguları 7 gün 24 saat izleniyor, olası acil durumlarda ilgili birimlere hızlı bildirim sağlanıyor.

Proje Koordinatörü Cem Mutlu Türkseven, AA muhabirine, projenin yaşlıların sosyal hayata katılımını sağlamak ve sağlık durumlarını takip etmek amacıyla uygulandığını söyledi.

Dijital bileklik kullanımının projenin en önemli kısmı olduğunu belirten Türkseven, bilekliğin kendine ait SIM kartı olduğunu anlattı.

Türkseven, bilekliğin direkt çağrı merkezine bağlı olduğunu ifade ederek, "Çağrı merkezi 24 saat aktif. Yaşlı bireylerde bir düşme uyarısı veya kalp, nabız, tansiyonla ilgili bir uyarı alındığında, çağrı merkezi yaşlıyı arayıp haber alıyor, eğer bir sıkıntı varsa, sağlık ekipleri, itfaiye ya da güvenlik kuvvetlerini yönlendiriyor." dedi.

Aktif olarak 70 yaşlının dijital bileklik kullandığını aktaran Türkseven, "Bugüne kadar 20 yaşlı bireyimiz dijital bilekliği kullanarak ambulans çağırdı. Yaşlılarımız kendilerini çok güvende hissetmeye başladılar, en önemlisi de bu." diye konuştu.

Türkseven, acil yardım tuşu ile çağrı merkezinin arandığını, GPS takibi olduğu için de kişinin konum tarif etmek zorunda kalmadığının altını çizdi.

Bilekliği kullanan bireyler uygulamadan memnun

Proje kapsamında bilekliği kullanan 73 yaşındaki Nazmiye Ergen, kendisini iyi hissetmediğinde çağrı merkezi tarafından arandığını söyledi.

Saatin kendisine adeta güvence olduğunu belirten Ergen, "Bana bir arkadaş oldu. Düşsem evin içinde tuşa basar ararım, umudum var, 'Düştüm' deyip karşıya haber veririm. Kendimi iyi hissetmesem, komşuya haber verene kadar hemen saatten ararım. Yardım istemek için 'Telefon nerede?" diye düşünmektense saat kolumda, hemen arayabilirim." ifadelerini kullandı.

Yüksek tansiyon nedeniyle dijital bileklikle bir kez ambulans çağırdığını anlatan 68 yaşındaki Şükrü Duran ise şunları kaydetti:

"Yalnız yaşadığım için ne zaman, ne olacağını bilmiyorum. Dengemi kaybediyorum, halsizlik de var, KOAH ve şekerim de var. Bileklikten en ufak bir sıkıntımda karşı taraftan arıyorlar, 'Ambulans ister misiniz?' diye soruyorlar. Bu bana çok çok faydalı. Artık rahatım, kendime güvenim var. Bunun temin edilmesinde emeği geçenlerden Allah razı olsun."

74 yaşındaki Zafer Şahin de bilekliğin kendisi için adeta bir "can damarı" olduğunu vurguladı.

Proje asistanı Büşra Erol da proje kapsamında sosyal ve sağlık etkinlikleri yaptıklarını ifade etti.

Bilekliği kullanan yaşlı bireylerin fizyoterapistler eşliğinde fiziksel muayenelerinin yapıldığını belirten Erol, 8 haftalık egzersiz programı uygulandığını kaydetti.

Erol, boncuk dizme, cam kavanoz boyama gibi faaliyetler gerçekleştiklerini, böylelikle yaşlı bireylerin sosyalleşerek kendilerini daha mutlu hissettiğini dile getirdi.