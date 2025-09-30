Haberler

Giresun'da Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Yangında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Çanakçı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 47 yaşındaki Ahmet Kayacı yaşamını yitirdi. Yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

GİRESUN'un Çanakçı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Ahmet Kayacı (47), hayatını kaybetti.

Çanakçı ilçesi Karabörk köyünde, tek başına yaşayan Ahmet Kayacı'ya ait tek katlı evde, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Ahmet Kayacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kayacı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
2025 yılında asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan 2026 için de tahmin geldi

2025'in asgari ücretini nokta atışı bilen bankadan 2026 tahmini geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur

Hamas'tan Beyaz Saray'ın duyurduğu Gazze planına ilk tepki
Otomotiv devi iflas etti

Otomotiv devi milyarlarca liralık borç nedeniyle iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.