Giresun'da yamaçtan yuvarlanan çocuk yaralandı
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Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık bahçesinden yuvarlanan çocuk yaralandı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık bahçesinden yuvarlanan çocuk yaralandı.
İlçenin Yaslıbahçe köyünün Karakoç mevkisinde ailesiyle fındık toplayan 15 yaşındaki Emre Acun, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekiplerince sedye ile yola taşınan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel