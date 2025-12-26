Haberler

Giresun'da 100 yaşlının sağlık durumu akıllı bilekliklerle izlenecek

Güncelleme:
Giresun'da 'El Öpenleriniz Çok Olsun' projesi sayesinde yalnız yaşayan 100 yaşlının sağlık durumu akıllı bilekliklerle takip edilecek. Proje, yaşlıların fiziksel güvenliğini sağlamayı ve sosyal izolasyonlarını azaltmayı hedefliyor.

Giresun'da uygulanan "El Öpenleriniz Çok Olsun" projesi kapsamında yalnız yaşayan 100 yaşlının sağlık durumları akıllı bilekliklerle takip edilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Giresun Valiliği koordinesinde Giresun Kalkınmayı Destekleme Derneğince uygulanan projenin tanıtımı için valilikte program düzenlendi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, projenin kent için önemli olduğunu, şehirdeki nüfusun üçte ikisini emeklilerin oluşturduğunu söyledi.

Herkesin birer yaşlı adayı olduğunu belirten Serdengeçti, "Bu projeyi, hiç sönmeyen ve her an evi gözetleyen bir fener gibi düşünebiliriz. Yaşlılarımız ne kadar uzak veya yalnız olurlarsa olsunlar, bu dijital fener sayesinde devletin ve sevdiklerinin gözetimi altında güvende kalacaklar." dedi.

Konuşmanın ardından Serdengeçti, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, 100 akıllı bilekliği vatandaşlara dağıttı.

Akıllı bilekliklerle yaşlı kişilerin hayati bulguları ve durumları tek bir merkezden izlenebilecek. Cihazlar entegre edildikleri sistem ile tansiyon, nabız, kandaki oksijen seviyesi gibi sağlık verilerini ölçmenin yanı sıra düşme ve hareketsizlik durumlarında ise uyarı verecek.

Projeyle kentte yalnız yaşayan yaşlıların hem fiziksel güvenliklerinin sağlanması hem de sosyal izolasyonlarının azaltılması hedefleniyor.

Öte yandan, proje kapsamında 100 gönüllü kamu personelinin eşleştirildikleri yaşlıları ayda en az iki kez evlerinde ziyaret edeceği ve haftada bir kez telefonla sosyal destek sağlayacakları belirtildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

