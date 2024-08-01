Giresun'da Yabancı Uyruklu Kadın Denizde Boğuldu

Giresun'da denize giren yabancı uyruklu kadın boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren eşi tedavi altına alındı.

Keşap ilçesinde Düzköy Halk Plajı'ndan serinlemek için denize giren Suudi Arabistan uyruklu Aıdah Saıed Alsaıarı (30) ve eşi Rasha Eıdhah Alsaıarı (25) akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, AFAD, Giresun Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkartılan çift, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Rasha Eıdhah Alsaıarı müdahalelere rağmen kurtarılamadı, kocasının ise tedavisi devam ediyor.