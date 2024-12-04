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Giresun'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı

Giresun'da Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bırakıldı
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Kar yağışından etkilenen yaban hayvanları için Giresun'da 250 kilogram yem doğaya bırakıldı. HAYDİ ekipleri, hayvanların beslenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'da, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Giresun Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Hayvan Durum İzleme ( Haydi ) görevlileri, kar nedeniyle yiyecek bulamakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için harekete geçti.

Ekipler, merkeze bağlı İnişdibi köyünün yüksek kesimlerine 250 kilogram yem bıraktı. Kış boyunca hayvanlar için doğaya yem bırakılmasına devam edileceği belirtildi.

Öte yandan HAYDİ ekiplerinin, belediye sorumluluk alanlarında da sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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