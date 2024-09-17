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Giresun'da Unutulmaya Yüz Tutan Otçu Göçü Geleneği Canlandırıldı

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Giresun'un Görele ilçesinde kamp etkinliği ile otçu göçü geleneği yaşatıldı. Sakayak Derneği ve Giresun Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar doğa yürüyüşü yaparak tarihi yayla yollarını takip ettiler.

Giresun'un Görele ilçesinde yaylada gerçekleştirilen kampta unutulmaya yüz tutmuş otçu göçü geleneği canlandırıldı.

Sacayak Derneği ve Giresun Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle yürütülen "Otçu Göçü Geleneğinin Yaşatılması" projesi kapsamında Böğürtlen Düzü Yaylası'nda etkinlik düzenlendi.

Proje ekibi, saha çalışmalarıyla tarihi yayla yollarındaki konaklama noktalarını keşfederek, otçu göçü rotasını yeniden canlandırmayı hedefledi.

Kamp katılımcıları, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşüyle Çepni kültüründe önemli yere sahip olan yayla göçü rotasını takip etti. Bu rota üzerindeki tarihi patika yollar, taş döşemeler ve konaklama noktaları, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel

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