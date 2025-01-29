Üye Girişi
Haberler
Bakan Yerlikaya: 9 Aralık 2024'ten bu yana 81 bin 576 Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'ın devrilmesinin ardından ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
İmamoğlu mu Yavaş mı? 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketinden çıkan sonuç şaşırttı

"CHP'nin adayı kim olsun?" anketinden çıkan sonuç şaşırttı
Rusya'dan Şam'a ilk resmi ziyaret sonrası olay iddia! Esad'ın iadesi istendi

Tarihi ziyaret sonrası Esad'ı korkutan talep

Giresun'da Umreye Gidilecek Kafileler için Uğurlama Programları Düzenlendi

Giresun'da Umreye Gidilecek Kafileler için Uğurlama Programları Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde, umreye gidecek kafileler için özel uğurlama programları yapıldı. İlgili camilerde gerçekleştirilen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Giresun'un Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde umreye gidecek kafileler için uğurlama programı düzenlendi.

Yağlıdere İlçe Müftülüğünce Otogar Fatih Camisi'nde organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Müftü Abdullah Bal, yaptığı konuşmada, Hac ve umre yolcularının Allah'ın davetlileri olduğunu belirterek, 34 kişilik kafilenin umreden en güzel kazanımlarla dönmesini temenni eti.

Espiye'de ise 32 kişi Merkez Camisinde gerçekleştirilen program ile kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe Müftü Vekili Ömer Çınar, umreye gideceklere yapacakları ibadetler ve kurallar hakkında bilgi verdi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Kaynak: AA / Aytekin Özdemir - Güncel
img

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
img

İstanbul'a kar geliyor
img

19 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilirkişi soruşturmasında 2 isim daha ifadeye çağrıldı

Görüntüyü yayınlayan da izin veren de ifadeye çağrıldı
'2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak'

"2025'te harekete geçilmezse Türkiye için tren kaçacak"
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Ahmet Türk'ün torununun vurularak öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
Camide panik anları! Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı

Vatandaşlar namazı bırakıp şahsı kovalamaya başladı
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.