Giresun'dan kısa kısa
Görele ilçesinde düzenlenen el sanatları sergisi, Kaymakam İbrahim Civelek ve davetlilerin katılımıyla açıldı. Ayrıca, Espiye Belediyesi ekipleri haşere ile mücadele çalışmalarına devam ediyor.
Giresun'un Görele ilçesinde "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.
Görele Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce organize edilen el sanatları sergisinin açılışına, Kaymakam İbrahim Civelek ve davetliler katıldı.
Merkez Müdürü Mehmet Kır, sergide emeği geçenleri kutladı.
Espiye'de ilaçlama çalışmaları sürüyor
Espiye Belediyesi ekipleri, haşereye karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Erol Karadere, ekiplerin özellikle dere yatakları, durgun su birikintileri ve yağmur suyu hatlarında düzenli ilaçlama yaptığını söyledi.
Halk sağlığını korumaya büyük önem verdiklerini belirten Karadere, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.