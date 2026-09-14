Haberler

Giresun'da Tuana Elif'in ölümüne neden olan sürücüye 16 yıl 8 ay hapis

Güncelleme:
+57 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Adem Hasbaş, 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Adem Hasbaş, 16 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasbaş, Tuana Elif Gülüşan Torun'un annesi Nuray ve babası Ahmet Torun ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, olayı isteyerek gerçekleştirmediğini belirterek, "Gördüm, kendi canıma kastederek aracı bariyerlere kırdım. Üzgünüm, pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanık avukatı savunma yaptı.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Olay

Giresun'un Görele ilçesinde 28 Mart 2026'da Adem Hasbaş'ın kullandığı otomobil, Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olmuştu.

Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye, yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis verilmişti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini anlından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini anlından öpüyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemen'de Husiler ilerliyor: Muha'yı ele geçirdiler, cezaevindeki 210 mahkumu serbest bıraktılar

Cezaevine girdiler, kilitli kapıları kırıp 210 kişiyi çıkardılar
Eskişehir'de en üst katta yaşayan adam binanın zemin katında ölü bulundu

En üst kattaki evinde yaşıyordu, zemin katta ölü bulundu
Bartın merkezli dev operasyon: Eş zamanlı 30 adrese baskın yapıldı, 26 kişi gözaltına alındı

Bir ilimizden dev operasyon! 12 soruşturma tek çatı altında
Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! e-Devlet'te kayıtlar başladı

Bugün resmen başladı! Haberi duyan kayıt için e-Devlet'e akın ediyor
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü