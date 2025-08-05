Giresun'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

Giresun merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı ve yasa dışı kazı yaptıkları belirlenen Giresun'da 9, Zonguldak'ta ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen küp ile 2 ruhsatlı tabanca, av tüfeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek, yeraltı görüntüleme cihazı, 3 metal el dedektörü, altın eleme aletleri, akülü kırıcı, gaz maskesi ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.