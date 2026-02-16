Haberler

Giresun'da su deposunun üzerinden düşen kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Güce ilçesinde su deposunun üzerinden düşen 76 yaşındaki A.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ve sağlık ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarıboynuyoğun köyünde su deposunun üzerinde oturan 76 yaşındaki A.K. dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede A.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
