Giresun'da silah kaçakçılığı operasyonu

Güncelleme:
Giresun'un Görele ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonla bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun'un Görele ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin evinde arama yapıldı.

Aramada, kaleşnikof piyade tüfeği, 3 tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
