Sel Felaketinde Kaybolan Lise Öğrencisi Toprağa Verildi

GİRESUN'un Keşap ilçesinde dayısı ile sel sularına kapılıp, daha sonra balçığa gömülü cansız bedeni bulunan lise öğrencisi Muhammed Abdullah Hakkıoğlu (16) toprağa verildi.

Kentte 13 Ağustos'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 100 kilogram düşen yağış Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı derelerin taşması sonucu birçok iş yerinde su baskınları yaşandı; ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde yolda ilerlerken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı. Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta, dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.

YEĞEN 5'İNCİ GÜN BULUNDU

Dayı- yeğeni arama çalışmalarının 5'inci gününde; Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun, hurdaya dönen aracın bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre uzaklıkta balçık içinde cansız bedeni bulundu. Otopsi işlemleri tamamlanan Hakkıoğlu için bugün Keşap ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Giresun Valisi Mustafa Koç ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Koç, Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi öğrencisi olan Muhammed Abdullah'ın babası Muhammet Hakkıoğlu'na taziye dileklerinde bulundu. Hakkıoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası Ceylanpınar köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

DENİZDE CESET BULUNDU

Öte yandan dün Trabzon'da denizde bulunan cesedin, Giresun'da selde kaybolan Mehmet Akkaya'ya ait olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı