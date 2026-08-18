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Keşap'ta sel felaketinde kaybolan genç bulundu

Keşap'ta sel felaketinde kaybolan genç bulundu
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GİRESUN'un Keşap ilçesinde araçlarının sel sularına kapılması sonucu kaybolan Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun (16) balçığa gömülü cansız bedeni bulundu.

GİRESUN'un Keşap ilçesinde araçlarının sel sularına kapılması sonucu kaybolan Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun (16) balçığa gömülü cansız bedeni bulundu. Hakkıoğlu'nun dayısı lise öğretmeni Mehmet Akkaya (45) için 5'inci günde arama çalışmaları sürüyor.

Kentte 13 Ağustos'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye yaklaşık 100 kilogram düşen yağış Keşap, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Bazı derelerin taşması sonucu birçok iş yerinde su baskınları yaşandı; ev, iş yeri ve araçlar zarar gördü. Keşap ilçesi Karabulduk beldesinde yolda ilerlerken sele kapılan araçtaki Ahmet Yılmaz (50) kendi imkanıyla kurtuldu, yanındaki Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, AKUT ve İHH arama-kurtarma ekipleri, iş makinelerinin de kullanıldığı arama çalışmalarını başlattı. Aramalarda, suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak hurda yığınına dönen araçta, dayı ve yeğene dair bir ize ulaşılamadı.

YEĞENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Dayı- yeğeni arama çalışmaları 5'inci günün de sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. 34 araç, 6 dron, 3 sonar cihazı ve 6 botla, AFAD ve AFAD gönüllüleri; Polis Arama Kurtarma (PAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İHH Arama Kurtarma, AKUT, ATAK, itfaiye, su altı arama kurtarma, İl Özel İdaresi ve belediye olmak üzere yaklaşık 200 kişilik ekibin yer aldığı çalışmalarda bu sabah Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun, hurdaya dönen aracın bulunduğu noktadan yaklaşık 200 metre uzaklıkta balçık içinde cansız bedeni bulundu. Hakkıoğlu'nun cenazesi sudan çıkarılarak otopsi için hastane morguna götürüldü.

Hakkıoğlu'nun dayısı Mehmet Akkaya'ya dair ize ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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