Giresun'da selde kaybolan kişi aranıyor

Giresun'un Duroğlu beldesinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu kaybolan kişiyi arama çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor. Arama çalışmalarına AFAD, deniz polisi, jandarma ve AKUT ekipleri katılıyor.

Giresun'un Duroğlu beldesindeki selde kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor

GİRESUN - Giresun'da etkili olan yağışlar sonrası 23 Haziran gecesi Duroğlu beldesinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu kaybolan şahsı arama çalışmaları dördüncü gününde de sürüyor.

Giresun merkeze bağlı Durooğlu Beldesi Çağlayan mahallesinde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından başlatılan arama çalışmaları, Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor. AFAD, deniz polisi ve Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri, ve AKUT tarafından Aksu Deresi'nde rafting ve zodyak botları ve sonar cihazıyla arama yapıyor. DSİ ekipleri dere yatağında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise Aksu Deresi'nin deniz ile birleştiği noktada arama çalışması yürütüyor.

Öte yandan, Giresun Valiliği koordinesinde Duroğlu beldesi ve Keşap ilçesinde heyelan ve su baskınları sonucu temizlik çalışmalarının 201 araç ve 470 personelle tamamlandığı, hasar tespiti ve tahribatın giderilmesi için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.