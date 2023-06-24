Giresun'da selde kaybolan kişi aranıyor

Giresun'un Duroğlu beldesinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu kaybolan Rıdvan Coşar'ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD Koordinasyonunda Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AKUT olmak üzere 71 kişilik arama kurtarma ekibi çalışma yürütüyor.

Giresun'un Duroğlu beldesindeki selde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor

GİRESUN - Giresun'da etkili olan yağışlar sonrası Duroğlu beldesinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Duroğlu Beldesi'ne bağlı Çağlayan mahallesinde yaşanan sel ve heyelana gece yarısı uykuda yakalanan ve sonrasında kaldığı barakanın yıkılması sonucu kaybolan Rıdvan Coşar'ı bulmak için AFAD Koordinasyonunda Deniz Polisi, Sahil Güvenlik, AKUT olmak üzere 71 kişilik arama kurtarma ekibi çalışma yürütüyor.

Heyelanın yaşandığı bölgede ve botlarla Aksu Deresi içerisinde de dalgıç ekiplerle arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Aksu Deresi kenarında moloz yığınları altında Coşar'ın kaldığı barakanın enkaz parçalarına ulaştı. İş makineleriyle de burada arama çalışması yapılırken, su taşkınları sonucu ev ve iş yerleri su basan belde merkezi sakinleri ise hayatın normale dönmesi için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.