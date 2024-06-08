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Giresun'da Sandık Göl civarındaki turizm tesisi çalışmalarına tepki

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Giresun'da bir grup vatandaş, Sis Dağı Yaylası'nda Sandık Göl civarındaki turizm tesisi çalışmalarına tepki gösterdi. Çanakçı ilçesine bağlı Çayıroba mevkisinde bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, daha sonra Sandık Göl bölgesinde basın açıklaması yapmak istedi. Grup, jandarmanın açıklama yapılmasına izin vermemesi üzerine alandan uzaklaştı. Göle yakın başka bir bölgede grup adına açıklama yapan Nusret Özendi, Trabzon ve Giresun'un ortak yaylası olan Sis Dağı'nın incisi Sandık Göl ve çevresine turistik tesis yapılmak istendiğini söyledi. Yaylaların emsalsiz miraslar olduğunu, ortak değer olan bölgeye sahip çıkacaklarını belirten Özendi, 'Tüm yetkilileri, bilim insanlarını, çevre gönüllülerini, yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insanlık suçuna 'dur' demeye davet ediyoruz.' dedi. Yöre sakinlerinden Muteber Somuncuoğlu da bölgede tesis istemediklerini ifade ederek, '50 yıldır ben buradayım. Burada 8-9 tür çiçek var. Buraya nasıl kıyılıyor? Ben istemiyorum buraya projeyi.' diye konuştu. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Giresun'da bir grup vatandaş, Sis Dağı Yaylası'nda Sandık Göl civarındaki turizm tesisi çalışmalarına tepki gösterdi.

Çanakçı ilçesine bağlı Çayıroba mevkisinde bir araya gelen yaklaşık 50 kişi, daha sonra Sandık Göl bölgesinde basın açıklaması yapmak istedi.

Grup, jandarmanın açıklama yapılmasına izin vermemesi üzerine alandan uzaklaştı.

Göle yakın başka bir bölgede grup adına açıklama yapan Nusret Özendi, Trabzon ve Giresun'un ortak yaylası olan Sis Dağı'nın incisi Sandık Göl ve çevresine turistik tesis yapılmak istendiğini söyledi.

Yaylaların emsalsiz miraslar olduğunu, ortak değer olan bölgeye sahip çıkacaklarını belirten Özendi, "Tüm yetkilileri, bilim insanlarını, çevre gönüllülerini, yöre halkının ve doğanın sesine kulak vermeye, bu insanlık suçuna 'dur' demeye davet ediyoruz." dedi.

Yöre sakinlerinden Muteber Somuncuoğlu da bölgede tesis istemediklerini ifade ederek, "50 yıldır ben buradayım. Burada 8-9 tür çiçek var. Buraya nasıl kıyılıyor? Ben istemiyorum buraya projeyi." diye konuştu.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Trabzon Çanakçı Giresun Göle Çevre Turizm Güncel Haberler

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