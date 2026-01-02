Giresun'da Samsunspor Taraftarının Öldüğü Olaya İlişkin 2 Kişiye Dava Açıldı

Haber: Barış Tüysüz - Barış Kılıç

(GİRESUN) - Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ağustos 2025'te Giresun'daki bir restoranda Trabzon deplasmanından dönen 1 Samsunspor taraftarının ölümü, 1'inin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin işletme sahibinin de arasında bulunduğu 2 kişi hakkında dava açtı. İşletme sahibi sanık Emrah Tok'un "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve aynı suça teşebbüs suçlarından 31 yıl 6 aya, diğer sanık Sedat Domaç'ın da "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 31 Ağustos 2025'te Tirebolu'daki "Emrah Usta Et Mangal" isimli iş yerine otobüsle gelen Samsunspor taraftar grubundan 17 kişinin masalarda bir süre beklediği, iş yeri sahibi Emrah Tok'un, alkol etkisindeki grubu biraz sessiz olmaları konusunda uyardığı anlatıldı.

Bunun üzerine maktul Ümit Çapkın ve müşteki Resül Çapkın'ın arasında bulunduğu taraftar grubu ile sanık Emrah Tok ve iş yeri çalışanları arasında tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, iş yeri sahibi sanık Emrah Tok'un, müşteki Resül Çapkın tarafından itildiği, tepki vermeyen Emrah Tok'un uzaklaştığı ancak bu sırada Resül Çapkın'ın, kendisini engellemeye çalışan taraftar grubuna rağmen Tok'un üzerine yürümeye çalıştığı belirtildi.

"Fiili saldırıyı defetmek amacıyla..."

İddianamede özetle şunlar kaydedildi:

"Tartışmanın arbedeye dönüşmesi neticesinde, maktul ve müştekinin bulunduğu taraftar gurubunun şüpheli Emrah ve arasında akrabalık ilişkisi bulunan iş yeri çalışanlarını tekme ve yumrukla vurmak suretiyle iş yerinin kasa bölümüne kadar sürükledikleri, Emrah Tok'un kasa bölümündeki çekmeceden ruhsatlı tabancasını alarak kamera görüntülerine göre kendisine yapılan fiili saldırıyı defetmek amacıyla ateş etmesi neticesinde maktulün karın ve bacaklarından, müşteki Resül'ün ise kalça ve göğüs bölgesinden isabet alarak yaralandığı anlaşılmıştır."

Taraftar grubunun silah seslerinin ardından işletme dışına kaçtıklarına dikkat çekilen iddianamede, olayın devamında restoranda bulunan müşteri Sedat Domaç'ın yerden kalkmaya çalışan maktul Ümit Çapkın'a tekme attığı, ardından Ümit ve Resül Çapkın'ı almak için iş yerine girmeye çalışan taraftar grubuna engel olduğu, aldığı yaralar sonucunda Ümit Çapkın'ın öldüğü belirtildi.

Müşteki Çapkın'ın ifadesi

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Resül Çapkın, ağabeyi Ümit Çapkın'ın "siparişlerin nerede kaldığını" sorması üzerine sanık Emrah Tok'un kendilerine hakaret ettiğini, işletme sahibi bir kişinin de ağabeyine yumruk attığını, kavganın bu şekilde başladığını iddia etti.

Olay sırasında restorandaki müşterilerden H.K. ise çok gürültü yapılması üzerine sanık Emrah Tok'un taraftar grubundakilere "Böyle yaparsanız hizmet sağlayamam" dediğini, masadan kalkan birilerinin de Tok'a saldırdığını anlattı.

"Hedef gözetmeksizin ateş ettim"

Sanık Emrah Tok ise iddianamede yer verilen savcılık ifadesinde, taraftar grubundakileri, diğer müşterilerin rahatsız olduğunu belirterek, sessiz olmaları konusunda uyardığını anlattı. Ancak grubun daha fazla ses çıkarmaya başlaması üzerine çalışanına polisi aramasını söylediğini bildiren Tok, bu sırada gruptan 4-5 kişinin kendisini ve aralarında kızı ve yeğeninin de bulunduğu çalışanları darbetmeye başladıklarını ifade etti.

Tok, "Kendimi korumak amacıyla kasada bulunan tabancayı alarak hedef gözetmeksizin ateş ettim. Yaralanan kişilerden birinin ayağa kalkmaya çalıştığı sırada bu kişinin üzerinde silah olabileceğini düşünerek bir el daha ateş ettim" dedi.

Diğer sanık Sedat Domaç ise restoranda müşteri olarak bulunduğunu bildirerek, Emrah Tok'u durdurmaya çalıştığını, maktul Ümit Çapkın'ın bu sırada "Burayı yakacağım" dediğini, Emrah Tok'un ateş etmemesi için maktule tekme atarak, yere düşürdüğünü savundu.

"İlk saldırı sanık tarafından gerçekleştirilmedi"

İddianamede yer verilen değerlendirmede, kamera görüntülerinden anlaşıldığı üzere, Emrah Tok'un taraftar grubunu çevreye rahatsızlık vermemeleri konusunda uyardığı sırada, müşteki Resul Çapkın'ın ayağa kalkarak önce Tok'u göğsünden iteklediği bildirildi. Tok'un tepkisiz kalarak uzaklaştığı sırada Çapkın'ın kendisini engellemeye çalışan arkadaşlarını da iterek yürümeye devam ettiği belirtilen iddianamede, bu sırada taraftar grubunun bir anda işletme çalışanlarına ve Emrah Tok'a hep birlikte yumrukla saldırmaya başladıkları anlatıldı.

İlk saldırının Emrah Tok tarafından değil, müşteki ve maktül tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekilen iddianamede, Tok'un kendisine ve yakınlarına yönelen saldırıyı bir süre elleriyle savuşturmaya çalıştığı ancak taraftar grubunun sayı olarak oluşturduğu üstünlük karşısında daha sonra kendisini ve yakınlarını darbeden maktul ve müştekiye tabancayla ateş ettiği belirtildi.

İddianamede olay anındaki detaylara yer verilerek, Emrah Tok'un eyleminin "meşru müdafaa" sınırını aştığı savunuldu ve "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve aynı suça teşebbüs suçlarını, Sedat Domaç'ın da "kasten öldürmeye yardım" suçunu işlediği ifade edildi.

Tok, 15 yıldan 31 yıl 6 aya, Domaç ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Davanın görülmesine 25 Mart'ta başlanacak

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin kabulü ile birlikte tensip tutanağını hazırladı.

Davanın 25 Mart 2026'da görülmesini kararlaştıran mahkeme, sanık Emrah Tok'un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkeme, olay sırasında kaydedilen görüntülerin TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Konuşma ve Dil Teknolojileri Laboratuvarı'na gönderilerek, ses içeren kayıtlarda yer alan konuşmaların mümkün olduğu ölçüde tespit edilerek metin

haline getirilmesinin istenmesine hükmetti, ayrıca duruşma günü mahkeme çevresinde güvenlik önlemi alınması için Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasını kararlaştırdı.