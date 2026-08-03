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Giresun'da panelvanın şarampole devrildiği kazada bir kişi öldü

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Giresun'un Güce ilçesinde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

Giresun'un Güce ilçesinde şarampole devrilen panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti.

Salim Ç. (62) idaresindeki 28 AAN 385 plakalı panelvan, Gürağaç köyünde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesini Güce Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Kaynak: AA
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