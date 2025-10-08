Haberler

Giresun'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile minibüs çarpıştı. Otomobilin sürücüsü Aysel E. hastanede hayatını kaybetti, eşi Halil E. ise tedavi altında.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Burunucu mevkisinde Halil E. (80) idaresindeki 28 EN 343 plakalı otomobil ile Eyüp K. (43) yönetimindeki 28 NE 800 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü ve eşi Aysel E. (75), sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkarıldı.

Ağır yaralı Aysel E, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, eşinin tedavisi ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel
title
