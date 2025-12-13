Giresun'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Giresun'un Görele ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olayda yangın meydana geldi ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun hastane kavşağı mevkisinde S.M. idaresindeki 55 AEY 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın ardından otomobilin ön bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel