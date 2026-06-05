Haberler

Giresun'da okul öncesi eğitim şenliği düzenlendi

Giresun'da okul öncesi eğitim şenliği düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek için düzenlenen şenlikte 31 okuldan 1800 öğrenci bir araya geldi. Vali ve protokol üyeleri atölye çalışmalarını ziyaret etti.

Giresun'da okul öncesi eğitimin önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim şenliği organize edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezinde düzenlenen şenlikte, 31 okuldan 1800 öğrenci bir araya geldi.

Şenlik alanını ziyaret eden Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, oyun, sanat, doğa ve kültür temelli atölye çalışmalarını inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

Çocukların gelişimine katkı sunması amacıyla gerçekleştirilen şenlikte, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İsa Tozlu ile veliler katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu

90'lı yıllara damga vuran çiftin kızları büyüdü, oryantal oldu
Aziz Yıldırım'dan ezber bozan Hakan Safi sözleri

Aziz Yıldırım'dan seçime saatler kala ezber bozan Hakan Safi sözleri
Yalova'da kaybolan 9 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Yalova'da kaybolan çocuk plajda ölü bulundu
9 gündür haber alınamıyordu, cesedi çürümüş halde bulundu

Kokuyu alan telefona sarıldı, korkunç gerçek 9 gün sonra ortaya çıktı
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 104 kişiye gözaltı kararı
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü

Gece yarısı kanlı infaz! Kapıyı çalıp karı-kocayı başlarından vurdu