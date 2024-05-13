Şebinkarahisar'da eTwinning projesiyle öğrenciler sanatın evrensel dünyasında buluştu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde ortaokulda uygulanan eTwinning projesiyle öğrencilerin sanatın evrensel ve birleştirici dünyasında buluşturulması sağlandı.

Şebinkarahisar Şehit Oktay Yeşil Ortaokulundan yapılan yazılı açıklamada, "Geleceğin Sanat Yıldızları" projesine ilişkin bilgi verildi.

Romanya ve Azerbaycan'ın da ortak olduğu projeyle öğrencilerin sanatın evrensel ve birleştirici dünyasında buluşturulmasının sağlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında evrensel resim sanatı ve evrensel sanatçıları tanıtarak sanat deneyimini keşfedip sanatı eğitim hayatlarının içinde kullandılar. Sanatın sadece hobi olarak görülmesinden ziyade dünyadaki kültürel çeşitliliğin kapılarını açacak bir anahtar olarak görülmesini sağlayan projede kendilerini estetik yollarla ifade edebilen ve gelecekteki sanat dünyasına ilham verebilen yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu proje ile eTwinning platformunda tüm bu kazanımların ışığı ile geleceğin sanat yıldızları parlayarak yolunu sanatla aydınlatma fırsatı buluyor."