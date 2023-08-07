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Giresun'da minarede mahsur kalan baykuş kurtarıldı

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Giresun'un Eynesil ilçesinde cami minaresinde mahsur kalan ve uzun süredir vatandaşlar tarafından beslenen baykuş kurtarıldı. AFAD ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonu sonucunda baykuş, cami imamına teslim edildi ve veterinere götürüldü.

Giresun'da minarede mahsur kalan baykuş böyle kurtarıldı

GİRESUN - Giresun'un Eynesil ilçesinde cami minaresinde mahsur kalan ve uzun süredir vatandaşlar tarafından beslenen baykuş kurtarıldı.

Eynesil ilçesine bağlı Dereköy'de bir caminin minaresinde 2 aydır mahsur kalan baykuş, vatandaşlar tarafından besleniyordu. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarla AFAD ekipleri harekete geçti. Merdiven yardımıyla minarenin alt kısmına kadar inen AFAD ekipleri, çuval yardımıyla baykuşu bulunduğu yerden kurtardı.

Daha sonra cami imamına teslim edilen baykuş, kontrol için veterinere götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Öztürk - Güncel

Eynesil Giresun AFAD Güncel Haberler

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