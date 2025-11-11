Haberler

Giresun'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Giresun'un Bulancak, Espiye ve Alucra ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikimi yapıldı. Etkinliklere kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

Giresun'un Bulancak, Espiye ve Alucra ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Bulancak ilçesinde Kaymakamlık ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde Paşakonağı Yaylası'nda tören düzenlendi.

Etkinliğe, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Piraziz Kaymakamı Burak Öz, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Kovanlık Belde Belediye Başkanı Harun Kalıntaş ile diğer ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Espiye

Espiye ilçesindeki tören ise Şahinyuva köyünde gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz, yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü'nü gelecek nesillere karşı sorumluluğun hatırlatılması olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İlçe Belediye Başkanı Erol Karadere'nin de katıldığı etkinlik, fidanların dikilmesinin ardından tamamlandı.

Alucra

Alucra'daki fidan dikimi etkinliği de Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlendi.

İlçe Kaymakamı Emrah Azman, doğa sevgisini çocuklara küçük yaşlardan itibaren aşılamanın önemli olduğunu söyledi.

Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ ile diğer ilgililerin katıldığı etkinlikte, çeşitli türlerdeki fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
