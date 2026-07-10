LGS'de tam puan alan Çınar Alp Çalış sayısal alanda ilerlemek istiyor

Giresun'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Çınar Alp Çalış, sayısal alanda ilerlemek istediğini belirtti.

Merkezdeki Mustafa Kemal Ortaokulundan mezun olan 14 yaşındaki Çalış, sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenciler arasında yer aldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşayan Çalış, AA muhabirine, ortaokul boyunca büyük emek vererek sınavlara hazırlandığını söyledi.

Çalış, emeğinin karşılığını aldığını dile getirerek, "Olabildiğince düzenli çalıştım ve sınav günü geldiğinde gerisini Allah'a bıraktım. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Tam puan almaya hep inandığına dikkati çeken Çalış, "480 civarı puan bekliyordum. Beni de şaşırttı biraz ama tam puan yapma kapasitemin olduğunu biliyordum." dedi.

Çalış, stres faktörüne değinerek, "Sınav stresini yönetebilirseniz güzel bir sonuç elde edebilirsiniz. Tabi ki çalışmadan olmaz. Bu süreçte çalışmak çok önemli. Düzenli olarak çalışmanız gerekiyor." diye konuştu.

Sayısal alanda ilerlemek istediğini vurgulayan Çalış, üniversitede fizik ve matematik mühendisliği üzerine bölümler düşündüğünü kaydetti.

Çalış, tam puan aldığını öğrendiğinde ailesinin de gurur duyduğunu sözlerine ekledi.