Giresun'da Kaza Sonrası Kavga: Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Giresun'da iki otomobilin çarpışmasının ardından yaşanan kavgada yaralanan emekli öğretmen Abdullah Coşkun, hastanede hayatını kaybetti. Coşkun, Tirebolu ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

GİRESUN'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza sonrası sürücülerin kavgasında yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden emekli öğretmen Abdullah Coşkun (68), Tirebolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Karakoç Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon yönüne giden emekli öğretmen Abdullah Coşkun'un kontrolünü yitirdiği 28 ADE 196 plakalı otomobilin, önündeki İ.İ. yönetimindeki 61 ADL 995 plakalı otomobile çarptığı öne sürüldü. Araçlarda hasara neden olan kaza sonrası, sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp yumruklu kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan Coşkun, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abdullah Coşkun, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Coşkun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli sürücü İ.İ., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan Abdullah Coşkun'un Tirebolu ilçesindeki cenazesine katılan Tirebolu Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ile çok sayıda kişi, Coşkun ailesine başsağlığı diledi. Emekli sınıf öğretmeni olan Coşkun'un eşi Hanife Coşkun, kızı Ayşe Coşkun Beyan, oğlu Emrah Coşkun ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Abdullah Coşkun, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karademir köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
