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Trafik kazası sonrası tartışma: Sürücü silahla öldürüldü

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Giresun'un Keşap ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan tartışmada silahla vurulduğu öne sürülen sürücü hayatını kaybetti.

Giresun'un Keşap ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan tartışmada silahla vurulduğu öne sürülen sürücü hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Keşap-Karabulduk yolu Dokuztepe köyü mevkisinde çarpışan iki aracın sürücüleri S.Ç. ve S.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç, diğer aracın sürücüsüne tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Ekipler, S.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan S.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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