İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda! Papa seçiminde Konklav süreci başlıyor

Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda

Giresun'da Kayıp İhbarı Üzerine Öldürülen Yusuf Alim'in Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Giresun'da Kayıp İhbarı Üzerine Öldürülen Yusuf Alim'in Cinayet Zanlısı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Doğankent ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Yusuf Alim'in cesedinin bulunduğu olayda, gözaltına alınan N.A. tutuklandı. Alim'in tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Giresun'da hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin öldürülüp cesedinin çay kenarına bırakılmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yapılan aramalar sonucu cesedi iki gün önce Doğankent ilçesinin Oyraca köyünde Harşit Çayı kenarında bulunan Yusuf Alim'in (43) tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan N.A, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna gönderildi.

Öte yandan olayın aydınlatılması amacıyla oluşturulan JASAT ekibinin soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.