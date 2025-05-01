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Giresun'da Kayıp İhbarı Üzerine Cinayet İtirafı

Giresun'da Kayıp İhbarı Üzerine Cinayet İtirafı
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Giresun'da kayıp ihbarı bulunan Yusuf Alim'in cesedi Harşit Çayı kenarında bulundu. Jandarma, cinayetle ilgili olarak bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Giresun'da hakkında kayıp ihbarı bulunan kişinin öldürülüp cesedinin çay kenarına bırakılmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hakkında kayıp ihbarı bulunan ve yapılan aramalar sonucu cesedi dün Doğankent ilçesinin Oyraca köyünde Harşit Çayı kenarında bulunan Yusuf Alim'in (43) tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli N.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
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