Giresun'da Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali Düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Karaovacık Otçu Göçü Yayla festivalinde katılımcılar horon oynadı ve çeşitli gösteriler gerçekleştirdi. Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, festivallerin sıla ile gurbette yaşayanları bir araya getirdiğini belirtti.
Giresun'un Espiye ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen "Karaovacık Otçu Göçü Yayla" festivali yapıldı.
Karaovacık Yaylası'nda düzenlenen festivalde katılımcılar kemençe eşliğinde horon oynadı, off-road ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.
Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, burada yaptığı konuşmada, Karaovacık Yaylası'nın yöre kültürü açısından büyük önemi bulunduğunu söyledi.
Karadere, festivaller sayesinde sıla ile gurbette yaşayanları biraya getirdiklerini ifade etti.