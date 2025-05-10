Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi

Giresun'da Kantin Tartışması Kanlı Bitti: İki Kız Kardeşle Özel Güvenlik Görevlisi Arasındaki Kavga Cinayetle Sonuçlandı

Giresun'da Kantin Tartışması Kanlı Bitti: İki Kız Kardeşle Özel Güvenlik Görevlisi Arasındaki Kavga Cinayetle Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da özel güvenlik görevlisi Abdullah Turan, tartıştığı temizlik görevlisi ve kız kardeşini tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Turan, tartışmanın alacak meselesi nedeniyle çıktığını belirtti.

GİRESUN'da görev yaptığı lisenin kantininde tartıştığı temizlik görevlisi Yonca Çavuş (30) ile kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (26) tabancayla vurarak öldüren özel güvenlik görevlisi Abdullah Turan (53), tutuklandı. Turan, tartışmanın 'alacak' nedeniyle çıktığını söyledi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Aksu Mahallesi'ndeki lisenin kantininde meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce tahliye olup, 696 sayılı KHK kapsamında lisede özel güvenlik personeli olarak işe alınan Abdullah Turan, bilinmeyen nedenle, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle tabancayla kız kardeşlere ateş eden Abdullah Turan, okuldan kaçtı. Kız kardeşler, yere yığılırken, ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yonca Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Rana Çavuş Gökçin de ambulansla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Gökçin, kurtarılamadı. Şüpheli Abdullah Turan yakalanırken, olay sonrası okulda eğitim-öğretime ara verildi.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken, bir süre önce eşinden boşanan Yonca Çavuş'un, 1'i engelli 2 çocuk annesi olduğu; kardeşi Rana Çavuş Gökçin'in ise resmi nikahlı eşi astsubay Yusuf Gökçin ile 1 ay sonra düzenlenecek düğünleri için hazırlık yaptıkları ortaya çıktı.

Yonca Çavuş ve kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin için Keşap ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, astsubay Yusuf Gökçin, kız kardeşlerin aileleri ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Serdengeçti, aile üyelerine taziye dileklerinde bulundu. İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı cenaze namazları sonrası kardeşler, aile kabristanlığında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Abdullah Turan, işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Turan'ın ifadesinde kız kardeşler ile kendisi arasında 'alacak' meselesi olduğu, tartışmanın bu nedenle çıktığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.