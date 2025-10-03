Giresun'da Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi
Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Rüşan Özden, kampanyaya destek vererek vatandaşları kan bağışında bulunmaya teşvik etti.
Giresun'un Doğankent ilçesinde Türk Kızılay Giresun Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası yapıldı.
Doğankent Merkez mahallesinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kampanyaya destek olan Belediye Başkanı Rüşan Özden, vatandaşların kan vermeleri tavsiyesinde bulundu.
Kaynak: AA / Seyit Güvendi - Güncel