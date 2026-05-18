Giresun'da Kamyonet Yamaçtan Taklalar Atarak Yuvarlandı: 2 Yaralı

Giresun'un Güce ilçesinde dik yamaçtan taklalar atarak alt yola yuvarlanan kamyonetten fırlayan sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRESUN'un Güce ilçesinde dik yamaçtan taklalar atarak alt yola yuvarlanan kamyonetten fırlayan sürücü Rahmi Kuru (40) ve yanındaki Recep Yıldız (59), yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Güce ilçesine bağlı Sarıyar köyü Güner mevkisinde meydana geldi. Rahmi Kuru'nun kontrolünü yitirdiği, 28 AAG 008 plakalı kamyonet, çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet, lyamacın altından geçen yolda durdu. İlk takla sırasında aracın camından fırlayan sürücü ile yanındaki Recep Yıldız, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kamyonetin hurdaya döndüğü kaza, karşı yamaçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, kamyonetin sarp bölgede üst yoldan alt yola defalarca takla atarak yuvarlandığı, kazaya tanık olan çevredekilerin de panik yaşadığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
