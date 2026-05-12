Haberler

Giresun'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Giresun'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesinde bir kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır durumda.

Giresun'un Espiye ilçesinde kamyonetin dereye yuvarlandığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

A.B'nin kullandığı 61 PE 859 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Çepniköyü mevkisinde seyrederken kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.B. ile araçta bulunan C.B.T, B.M. ve A.A, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan C.B.T, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTimur Kızılırmak:

Umut ederim yaralılar çabuk iyilşir, bu arada sürücünün telefonunda kaç para vardı merak ettim.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Tosun:

Yine mi kamyonet! Abi daha ne olacak böyle devam ederse! Ama kimse arkasında ne var onu söylemio tabi!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Ünal:

Yazık. Bu yollar çok tehlikeli. Avrupa'da böyle olursa hemen onarırlar, ama bizde ne kadar bekleriz belli olmaz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NBA'i sarsan ölüm! Brandon Clarke hayatını kaybetti

Spor dünyasını sarsan ölüm!
Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu

Genç kadının ortaokul öğretmenine attığı mesaj olay oldu
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!