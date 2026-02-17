Haberler

Giresun'da kadına yönelik şiddetle mücadele konulu çalıştay düzenlendi

Güncelleme:
? Giresun'da, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı" çerçevesinde yerel stratejilerin belirlenmesi amacıyla "V. İl Eylem Planı" çalıştayı gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ?25 Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "V. Ulusal Eylem Planı" genelgesi doğrultusunda, Giresun'daki yol haritasını netleştirmek için önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Toplantıda, 2026-2030 dönemini kapsayan stratejilerin yerel dinamiklere göre nasıl şekillendirileceği ifade edilen açıklamada, şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması gibi temel önceliklerin detaylı bir şekilde ele alındığı vurgulandı.

Açıklamada, katılımcıların, şiddetin önlenmesi ve kadınların toplumsal hayatta daha güçlü bir konuma gelmesi adına il genelinde yürütülecek faaliyetler üzerine görüş ve önerilerini paylaştıkları kaydedildi.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ender Yanık ile diğer ilgiler katıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
