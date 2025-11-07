Haberler

Giresun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 29 Litre Alkol Ele Geçirildi

Giresun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 29 Litre Alkol Ele Geçirildi
Güncelleme:
Giresun'un Keşap ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 29 litre alkol ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ancak ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Giresun'un Keşap ilçesinde kaçak alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında 2 şüphelinin ev ve eklentileri ile iş yerleri ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda 29 litre alkol, 50 litre etil alkol ve çeşitli ekipmanlar ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
