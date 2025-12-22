Haberler

Giresun'da okulun havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Giresun'da okulun havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'daki bir özel lisenin havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine okulda yapılan operasyon sonrası kedi sağ salim veterinere götürüldü.

Giresun'da okulun havalandırma boşluğunda mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kent merkezindeki özel bir lisenin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğinin fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekibi, kedinin bulunduğu yeri tespit ederek duvarı kırdı.

Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kedi, kontrolleri yapılmak üzere veterinere götürüldü.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var
Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü: At Torreira'yı, ikinci sarı karttan at

Canlı yayında ateş püskürdü: Torreira'yı...
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
title