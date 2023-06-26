Giresun'da heyelan sonrası kaybolan kişi aranıyor

Giresun'un Duroğlu beldesinde, heyelanda kaybolan Rıdvan Coşar'ı arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor. Ekipler, bölgede ve Aksu Deresi'nde yaptığı çalışmalarda Coşar'ın yeleğine ulaştı.

GİRESUN merkeze bağlı Duroğlu beldesinde, heyelanda ahşap evi toprak altında kalıp kaybolan Rıdvan Coşar'ı (50) arama çalışmaları 5'inci günde de sürüyor. 5 gruba ayrılan ekipler, bölgede ve Aksu Deresi'nde yaptığı çalışmalarda Coşar'ın yeleğine ulaştı.

Doğu Karadeniz'de 22 Haziran akşamı etkili olan sağanak, Giresun'da sele neden oldu. Merkeze bağlı Duroğlu beldesinde yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Beldenin yüksek kesimlerinde mahsur kalanlar AKUT ekiplerince iş makinesi ile kurtarılıp, göle dönen yoldan güvenli alana götürüldü. Beldede park halindeki bazı araçlar da sel suyunun taşıdığı toprakla kaplandı.

Ekiplerin aramalarını sürdürürken, bölgede yürütülen hasar tespit ve temizlik çalışmaları da devam ediyor.