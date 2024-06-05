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Giresun'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergileri açıldı

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Giresun'un Görele, Doğankent ve Eynesil ilçelerinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergileri açıldı. Görele Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kır, serginin açılışında halk eğitim kurslarının önemine değindi. Doğankent ve Eynesil ilçelerindeki sergilerde de katılımcılara teşekkür edildi.

Giresun'un Görele, Doğankent ve Eynesil ilçelerinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergileri açıldı.

Görele Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kır, merkez binasında düzenlenen serginin açılışında, emeği geçenlere teşekkür ederek, halk eğitim kurslarının insanların belli bir alanda uzmanlaştığı, belli bir birikime sahip olduğu eğitim sistemi olduğunu söyledi.

Görele'de 886'sı erkek, 2 bin 48'i kadın olmak üzere 2 bin 934 kursiyerin açılan kurslara katıldığını belirten Kır, "Bu topraklar üzerinde sahip olduğumuz en büyük güç, kültürümüzden ve tarihimizden aldığımız güçtür. Kültürümüze ve tarihimize ait değerleri yaşatmak en önemli görevimiz ve geçmiş ile bugünümüzü geleceğe aktarmamızda bu topraklarda olmamıza katkı sağlayan en önemli sigortadır." dedi.

Serginin açılışı Kaymakam Hamit Genç ve Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından yapıldı.

Doğankent ilçesindeki sergi ise Merkez Mahallesi Doğankent Caddesi üzerinde düzenlendi. Serginin açılışını, Kaymakam Mehmet Furkan Summak ve Belediye Başkanı Rüşan Özden gerçekleştirdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat İbik, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 16 alanda kurs düzenlediklerini kaydederek, katılımcılara teşekkür etti.

Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde de yıl sonu sergisi açıldı. Kaymakam Erkut Pamuk, Ören Belde Belediye Başkanı Soner Erkan katılımcılarla sergiyi gezdi.

Eynesil Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Enbiya Şahin, kursiyerler ile katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Kır Doğankent Eynesil Giresun Görele Kültür Eğitim Güncel Haberler

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